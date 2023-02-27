Эксперт перечислил секретные возможности WhatsApp

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У WhatsApp присутствует ряд скрытых функций, которые можно использовать для общения с друзьями и рабочих переписок. Генеральный директор Motive agency&production Сергей Житинец в беседе с "Газетой.ру" выделил исчезающие сообщения, индивидуальную настройку фонов и звуковых оповещений.

"В WhatsApp есть форматирование текста, о котором мало кто знает. Эта функция позволяет выделять фрагменты текста с помощью простых символов. Например, чтобы выделить текст жирным шрифтом достаточно поставить "‎звездочку" до и после фрагмента, который требует выделения", – указал он.

По словам эксперта, также к полезной функции можно отнести отключение автоматической выгрузки получаемых медиафайлов в память гаджета. Для этого следует перейти в "Настройки", выбрать пункт "Чаты" и отключить "Видимость медиа", объяснил собеседник издания.

"Также можно настроить отправку исчезающих сообщений для отдельных контактов – они будут автоматически удаляться через сутки, неделю или 3 месяца после отправки", – добавил он.

Житинец отметил и возможность отправлять знакомым точку своего местонахождения.

Ранее сообщалось, что в бета-версии WhatsApp нашли новую функцию под названием Newsletter. При этом в настоящее время нет данных, в чем заключается смысл этой функции. Согласно предположениям, она будет представлять собой ленту новостей.

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