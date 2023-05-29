Telegram стал лидером по росту интернет-трафика в столичном регионе – исследование

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Интернет-трафик в мессенджерах вырос в три раза за первые четыре месяца по сравнению с прошлым годом. К таким выводам пришли специалисты "МегаФона" на основе анализа мобильного интернет-трафика в столичном регионе с помощью инструментов Big Data.

Сообщается, что свое лидерство укрепил Telegram, трафик в этом мессенджере увеличился в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом. В WhatsApp трафик вырос на 86%, замыкает тройку Viber, интерес к которому увеличился на 12%.

Специалисты отметили, что абоненты стали все чаще выбирать мессенджеры и для голосового общения. Так, в Telegram количество звонков выросло за год в 2,5 раза, в WhatsApp звонили на 76% больше, чем в прошлом году, а число видеовызовов увеличилось на 72%.

"Мессенджеры давно стали не только привычным способом коммуникации, но и источником информации. Мы общаемся в мессенджерах по личным и рабочим вопросам, делимся фото и видео, узнаем новости. Ежедневно с помощью мобильного интернета наши абоненты скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента. Мы постоянно отслеживаем пользовательскую активность и улучшаем качество работы популярных сервисов", – отметил директор по продуктовому маркетингу "МегаФона" Дмитрий Рудских.

Отмечается, что специалисты "МегаФона" увеличили пропускную способность в Telegram до 1400 Гбит/с в начале года, что позволило пользователям быстрее загружать контент и общаться по видеосвязи.

В 2022 году "МегаФон" завершил проект по строительству и обновлению сети в крупнейших городах Подмосковья. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета для 30% жителей региона. Количество базовых станций 4G в Балашихе, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Подольске, Химках, Коломне и Электростали увеличилось на 35% в сравнении с 2021 годом.