Жителям крупнейших городов Подмосковья увеличили скорость интернета на 30%

15:07
Фото: ТАСС/"Ведомости"/Максим Стулов
"МегаФон" завершил проект по строительству и обновлению сети в крупнейших городах Подмосковья. Это позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета для 30% жителей региона. Об этом сообщили представители "МегаФона".
Работы в рамках проекта начались в апреле 2022 года и завершились за 4 месяца. В результате количество базовых станций 4G в Балашихе, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Подольске, Химках, Коломне и Электростали увеличилось на 35% в сравнении с 2021 годом.
Кроме того, в компании уточнили, что в городах увеличилась емкость базовых станций в 3 раза. Это также повлияло на скорость мобильного интернета.
Отмечается, что большую часть интернета пользователи расходуют на соцсети, видеоконтент и общение в мессенджерах. Для улучшения качества связи "МегаФон" объединил существующие LTE-диапазоны, что позволило увеличить пиковую скорость мобильного интернета для абонентов в 2 раза. С помощью агрегации она приблизилась к качеству 5G.
Принять решение о местах строительства и модернизации инфраструктуры "МегаФону" помогает искусственный интеллект. Он анализирует данные о потреблении трафика и прогнозирует дальнейший рост нагрузки, сообщили в компании.
"Мы уделяем большое внимание развитию сети не только в Москве, но и в Московской области, так как видим, что потребление мобильного интернет-трафика в Подмосковье растет высокими темпами. Только за первые шесть месяцев этого года оно увеличилось почти на 30% по сравнению с прошлым годом, в первую очередь в городах-спутниках", – сообщил директор по реализации проектов инфраструктуры столичного филиала "МегаФона" Андрей Абрамов.
По его словам, до конца года специалисты построят и улучшат сети еще в 100 населенных пунктах Московской области.
Ранее сообщалось, что "МегаФон" в полтора раза увеличил скорость интернета в туристических зонах Конаковского района Тверской области, куда ежегодно приезжают свыше 250 000 туристов.
Этого удалось добиться благодаря размещению новых базовых станций в популярных локациях, а также модернизации уже существующих с помощью стандарта LTE1800. Основные работы провели на территории курорта в деревне Вараксино, поселка Козлово и деревни Вахромеево. Эти населенные пункты лидируют по объему потребляемого трафика в Конаковском районе.
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