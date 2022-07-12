"МегаФон" увеличил скорость интернета в туристических зонах Конаковского района

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"МегаФон" в полтора раза увеличил скорость интернета в туристических зонах Конаковского района Тверской области, куда ежегодно приезжают свыше 250 000 туристов.

Этого удалось добиться благодаря размещению новых базовых станций в популярных локациях, а также модернизации уже существующих с помощью стандарта LTE1800. Основные работы провели на территории курорта в деревне Вараксино, поселка Козлово и деревни Вахромеево. Эти населенные пункты лидируют по объему потребляемого трафика в Конаковском районе.

При этом часть базовых станций, установленных в районе туристического комплекса "Завидово", направлены на акваторию рек Шоши и Волги, что позволяет сохранять стабильное покрытие на воде.

По данным аналитиков "МегаФона", 70% посетителей курорта – москвичи. В пятерку регионов, откуда чаще всего приезжают отдыхающие, также вошли Санкт-Петербург, Ленинградская, Самарская, Воронежская и Новгородская области.

Технический директор компании Алексей Титов рассказал, что "МегаФон" продолжает развивать сеть в популярных туристических зонах по всей России.

"При увеличении турпотока в Конаковском районе на треть трафик за прошедшие полгода вырос на 75%. Для точного прогнозирования нагрузки при проектировании сети мы на протяжении нескольких лет используем аналитические инструменты big data. Точное планирование и инвестиции в инфраструктуру позволили нам подготовиться к сезону и обеспечить абонентов надежной связью", – отметил Титов.

Туристический кластер на берегу Иваньковского водохранилища является одним из крупнейших проектов в сфере туризма. В перспективе ожидается, что туристический поток увеличится до 1 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" стал лидером по количеству регионов, в которых уже работает технология VoLTE. В настоящее время технологией охвачено 82 региона. Она позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора, обеспечивает чистый звук во время разговора, а также дает возможность разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным интернетом.

