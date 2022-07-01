"МегаФон" стал лидером по внедрению технологии VoLTE в РФ

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Оператор связи "МегаФон" стал лидером по количеству регионов, в которых уже работает технология VoLTE, сообщает пресс-служба мобильного оператора со ссылкой на исследование агентства TelecomDaily.

"Использовать VoLTE могут абоненты "МегаФона" по всей стране – сейчас технологией охвачено 82 региона. Она позволяет за несколько секунд установить соединение с абонентом любого оператора, обеспечивает чистый звук во время разговора, а также дает возможность разговаривать по телефону и одновременно пользоваться мобильным интернетом, например, искать местоположение на карте, не прерывая разговор с собеседником", – говорится в сообщении.

Для проведения исследования специалисты Telecom Daily в середине июня 2022 года провели качественные измерения в десяти российских городах — Москве, Санкт‑Петербурге, Казани, Уфе, Саратове, Самаре, Ростове‑на‑Дону, Воронеже, Туле, Волгограде. Согласно результатам исследования, средняя оценка качества у "МегаФона" составляет 4,31 балла из 5 возможных. При этом наиболее высокое качество соединения VoLTE зафиксировано в Казани – 4,45.

По данным, полученным в результате измерений, качество вызова при использовании VoLTE оценивается на 20 процентов выше. Кроме того, с включенным VoLTE абонент дозванивается до собеседника на 1,8 секунды быстрее, а двусторонняя задержка сокращается на 45 миллисекунд.

"Мы всегда предлагаем абонентам качественные сервисы, поэтому уделяем большое внимание не только строительству новой инфраструктуры, но и модернизации имеющейся. <...> Мы видим, что количество наших абонентов, использующих VoLTE, активно растет: меньше чем за год оно увеличилось на 54%. На сегодняшний день голосовой трафик в LTE составляет уже около 40% от потребления трафика в классических типах связи. В будущем этот показатель превысит половину от всего трафика, как, например, в Москве, где на долю этой технологии приходится почти 60%", – заявил технический директор "МегаФона" Алексей Титов.

Ранее сообщалось, что "МегаФон" масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора. Для этого компания закупила дополнительное оборудование.

Отмечается, что новые серверы позволят в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы "МегаФон Облако". Она предоставляет вычислительные мощности в аренду корпоративным клиентам. Компания обеспечивает перенос данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов, минимизируя риск потери данных.

Спрос на подобные технологии на российском рынке за последнее время вырос в 10 раз. Кроме того, наблюдаются сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров.