"МегаФон" увеличил емкость облачного сервиса для бизнеса и госсектора в семь раз

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"МегаФон" масштабирует мощность облачного сервиса для бизнеса и госсектора. Об этом сообщили в пресс-службе мобильного оператора. Для этого компания закупила дополнительное оборудование.

Отмечается, что новые серверы позволят в семь раз нарастить объем свободных ресурсов платформы "МегаФон Облако". Она предоставляет вычислительные мощности в аренду корпоративным клиентам. Компания обеспечивает перенос данных новых пользователей без прерывания бизнес-процессов, минимизируя риск потери данных.

Спрос на подобные технологии на российском рынке за последнее время вырос в 10 раз. Кроме того, наблюдаются сложности с поставками оборудования для оснащения дата-центров.

"У провайдеров облачных решений может возникнуть дефицит вычислительных мощностей", – заявил руководитель по развитию бизнеса облачных и инфраструктурных решений "МегаФона" Алексей Извеков. Он также отметил, что компания понимает сложную ситуацию, в которой оказался российский бизнес, и сохраняет цены на виртуальные ресурсы без изменений.

Платформа "МегаФон Облако" была запущена позапрошлой весной на базе четырех дата-центров, расположенных в Москве, Новосибирске и Хабаровске. Они построены по стандарту Tier III Certification of Operational Sustainability. Использовать продукт могут как коммерческие, так и государственные заказчики.