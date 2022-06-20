В Москве назвали лидера по качеству мобильной связи

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Фото: depositphotos/arkusha
Билайн второй год подряд занимает первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве. Результатами исследования поделилось аналитическое агентство DMTEL.
Оператор лидирует как по качеству голосовой связи, так и по качеству мобильного интернета. Отмечается, что за последние два года Билайн построил более 17 тысяч новых базовых станций в Москве и в Подмосковье. В компании отметили, что рекордные инвестиции в совокупности составили 27,5 миллиарда рублей.
По данным исследовательского сервиса "билайн.аналитика", доля LTE пользователей увеличилась с 2020 почти на 20%. В среднем клиент с 4G-смартфоном использует в 10 раз больше интернет-трафика, чем пользователь сетей "третьего поколения".
В столице оператор строит 5G-Ready сеть. Это значит, что внедрить сеть пятого поколения связи можно в течение нескольких дней после выделения частотного ресурса под этот стандарт. Оборудование 5G-Ready сейчас обеспечивает оказание услуг связи по технологии LTE Advanced и LTE Advanced Pro.
Ранее сообщалось, что "Билайн" улучшил качество мобильного интернета в Московской области. В результате строительства новых базовых станций загрузка контента в среднем ускорилась на 30%.
Улучшение скорости мобильного интернета произошло в 35 городах Подмосковья. В их числе – Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Лобня и некоторые другие – с совокупным населением примерно 5 миллионов человек. В два раза быстрее контент загружается в Воскресенске, на 70% – в городе Клине. Также на 60% выросла скорость работы сетевого подключения в Сергиевом Посаде.
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