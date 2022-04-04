"Билайн" построил более 6,7 тысячи базовых станций в Москве и Подмосковье в 2021 году

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Фото: depositphotos/peus
В 2021 году "билайн" инвестировал в развитие сетей связи в Москве и Подмосковье 12 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что в прошлом году в столице и области было построено 6 700 новых базовых станций, обеспечивающих покрытие на территории жилых и коммерческих объектов. В частности, речь идет о 78 новых жилых комплексах и коттеджных поселках, а также 46 торговых и бизнес-центрах.
Кроме того, стабильным сигналом были обеспечены более 50 тысяч дачных домов в Подмосковье. Базовые станции установлены и вдоль автомобильных и железных дорог, что позволяет клиентам пользоваться привычными мобильными сервисами по пути из города в область и обратно. Непрерывная связь также обеспечена на территории от МКАД до ЦКАД. Кроме того, в мае 2021 года был завершен большой проект в Подмосковье по расширению частоты LTE 1800 за счет аналогичного диапазона в 2G. Это позволило увеличить скорость интернета в среднем на 30%.
Для сохранения качества голосовой связи компания построила более 90 новых базовых станций 2G. На данный момент технологию VoLTE для голосовой связи использует почти треть клиентов "билайн".
"2021 год, как и 2020-й, стал для нас годом масштабного строительства сети. Мы сфокусировали свои усилия в этот раз на Подмосковье, так как стремимся предоставлять одинаково высокий сервис как в столице, так и за городом. Такой объем вложений позволит нам в нынешних обстоятельствах поддерживать необходимый уровень сети для связи наших клиентов друг с другом", – рассказал директор Московского региона компании "ВымпелКом", предоставляющей услуги связи под торговой маркой "билайн", Дмитрий Машин.
В ноябре 2021 года телекоммуникационная компания DMTEL присвоила "билайну" первое место в рейтинге оценок качества мобильной связи в Москве по итогам собственных замеров.
Ранее на Большой кольцевой линии заработала сеть 5G-Ready. Непрерывный мобильный интернет на всей БКЛ обеспечил "билайн". Сеть 5G-Ready доступна пассажирам в том числе на новых станциях и перегонах от "Мнёвников" до "Терехова".
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