В России может появиться общая система блокировки спам-звонков

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Фото: depositphotos/stockasso
Общая система блокировки спам-звонков и SMS появится в России во II квартале 2022 года, сообщает газета "Известия".
По информации издания, соответствующую жалобу граждане смогут подать через специальную форму на сайтах ФАС и четырех основных операторов связи – МТС, "МегаФон", "Билайн" и Tele2. Предполагается, что клиент оперативно получит ответ на обращение, а номер, с которого поступил спам, заблокируют в течение 72 часов.
Появление в ближайшее время такой системы подтвердили в Федеральной антимонопольной службе. В ведомстве отметили, что в настоящее время от россиян поступает большое количество жалоб на спам-звонки из-за границы с использованием подменных номеров.
В пресс-службе "Билайна" изданию рассказали, что сервис может быть запущен к 1 июня 2022 года. В настоящее время операторы занимаются созданием формы обратной связи для обращений.
Как отметил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов, слова которого приводит газета, необходимо предусмотреть проверку обращений с помощью статистики звонков, блокировать номера только после определенного количества жалоб, а также предусмотреть возможность для разблокировки.
Ранее директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский назвал два способа, которые позволят минимизировать количество спам-звонков. Первый – стараться не размещать свой основной номер на различных интернет-площадках. Второй – установить на смартфон программы, которые позволяют блокировать или определять подозрительные номера.
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