Эксперт назвал способы сократить количество спам-звонков

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Фото: depositphotos/tatsianama
Минимизировать количество спам-звонков позволят два простых правила, рассказал директор по стратегическим коммуникациям компании Infosecurity Александр Дворянский. Первый способ – стараться не размещать свой основной номер на различных интернет-площадках.
"Старайтесь основной телефон, которым вы пользуетесь, к которому привязаны банковские карты, аккаунты в соцсетях, по возможности лишний раз просто не "светить", тогда, соответственно, и звонков не будет", – рассказал эксперт в интервью радио Sputnik.
Если же приходится указывать свой номер на различный электронных площадках, то лучше завести второй номер и приобрести кнопочный телефон, пояснил Дворянский.
Второй способ – установка на смартфон программы, которая позволяет блокировать или определять подозрительные номера.
"Все-таки мы живем в технологичный век, и есть много продуктов и сервисов, как платных, так и бесплатных, которые позволяют блокировать или определять нежелательные номера – показывать, что это спам или назойливая реклама. Соответственно, человек просто не будет брать трубку или не будет получать эти звонки", – объяснил специалист.
Ранее гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин рассказал, как оградиться от навязчивой рекламы по телефону. Одним из действенных способов является жалоба в Федеральную антимонопольную службу. По словам эксперта, после такого шага телефонные спамеры перестают донимать абонентов.
Также специалист напомнил, что в смартфоне можно отключить лишние настройки. Дополнительным фактором защиты могут выступить приложения-блокировщики рекламы, однако следует убедиться, что они не распространяют вирусное ПО.
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