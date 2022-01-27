На Большой кольцевой линии заработала сеть 5G-Ready

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Непрерывный мобильный интернет на всей БКЛ обеспечил "Билайн". Сеть 5G-Ready доступна пассажирам в том числе на новых станциях и перегонах от "Мнёвников" до "Терехова". Они открылись в начале декабря и соединили сразу три административных округа столицы.



По данным аналитического агентства Telecom Daily, скорость загрузки фильмов на станциях метро у пользователей "Билайна" за год выросла в два раза – до 113 Мбит/с, а загрузка видео и другого контента – на 60%, до 60 Мбит/с.

По итогам прошлого года мобильный трафик в столичном метрополитене вырос в 7 раз по сравнению с 2019 годом, сообщается в пресс-службе оператора.

В конце декабря была полностью завершена проходка тоннелей на БКЛ. Почти за 10 лет работы было проложено 143 километра подземных линий. Всего в Большое кольцо войдет 31 станция, с которой можно будет пересесть на другие виды транспорта.