Сотовые операторы оценили рекомендацию Минцифры об ограничении безлимитных тарифов

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Российские мобильные операторы прокомментировали рекомендацию Минцифры РФ об обеспечении равномерной нагрузки на сети.

В МТС, "Мегафон" и Tele2 назвали данное предложение своевременным и рациональным, передает ТАСС.

В пресс-службе МТС заявили, что такие меры позволят операторам иметь необходимый запас прочности даже при резком росте потребления мобильного интернета.

Представители Tele2, в свою очередь, отметили, безлимитные продукты мало востребованы у клиентов оператора. Там добавили, что при распространении безлимиты создают избыточную нагрузку на сеть.

Письмо с рекомендацией ограничить безлимитные тарифы связи и сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов Минцифры РФ направило сотовым операторам 28 марта.

Соответствующие рекомендации получили "Ростелеком", "МегаФон", "Билайн", МТС и Tele2.