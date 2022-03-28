Минцифры рекомендовало сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы

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Российским сотовым операторам рекомендовано ограничить безлимитные тарифы связи, а также сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо Минцифры РФ, адресованное компаниям.

"В текущих условиях рекомендуем сбалансировать объемы потребительского трафика, <...> в том числе предусмотрев разумное сокращение таких объемов. Исключить неограниченное потребление трафика, <...> в том числе ограничив безлимитные тарифные планы", – говорится в письме.

Соответствующие рекомендации получили "Ростелеком", "МегаФон", "Билайн", МТС и Tele2.

Ранее в Минцифры выступили с предложением ввести обязательную плату за трафик для зарубежных интернет-сервисов в пользу российских сетевых операторов. 1 марта инициативу направили в аппарат правительства. Предполагается, что для ее реализации будет разработан специальный закон.

