РФ и Белоруссия с 1 апреля отменят плату за входящие в роуминге в Союзном государстве

21:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и белорусское министерство связи и информатизации отменят платы за входящие звонки в роуминге на территории Союзного государства. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"Стороны поручили министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и министерству связи и информатизации Белоруссии совместно с операторами связи двух стран обеспечить отмену платы за входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства с 1 апреля 2022 года", – отмечается в заявлении.
На заседании группы высокого уровня совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии сообщалось, что на сегодняшний день из-за достаточного снижения тарифов в роуминге количество абонентов операторов связи РФ, пользующихся услугами сотовой связи при нахождении в Белоруссии, увеличилось на 15%.
Кроме того, потребление услуг голосовой связи выросло в отношении входящего голосового трафика в 1,5 раза, исходящего голосового трафика – в 2 раза, СМС – в 2 раза, интернета – в 1,6 раза.
Осенью прошлого года главы кабминов России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко приняли решение отменить роуминг на территории Союзного государства. Тогда также сообщалось, что предусматривается возможность оформления госуслуг в онлайн-формате, использование электронных документов и подписей.
Ранее стало известно, что власти России и Белоруссии с 18 марта снимут все ограничения на перемещение граждан в границах Союзного государства. По словам Мишустина, обеспечение свободного перемещения граждан позволит укрепить интеграцию в Союзном государстве, что станет наиболее эффективным ответом на санкционное давление в отношении России и Белоруссии.
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