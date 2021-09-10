РФ и Белоруссия договорились об отмене роуминга на территории Союзного государства

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Роуминг на территории Союзного государства будет отменен. Об этом договорились главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко.

"Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства", – говорится в сообщении.

Кроме того, предусматривается возможность оформления госуслуг в онлайн-формате, использование электронных документов и подписей.

Ранее Оперативный штаб сообщал, что Россия с 21 сентября снимет все ограничения на авиасообщение с Белоруссией. Договоренность об этом была достигнута в рамках встречи 9 сентября Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Президент России выразил надежду на то, что возобновление авиасообщения позволит быстро вернуть его на допандемийный уровень.

