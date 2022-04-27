"Билайн" увеличил скорость мобильного интернета в Московской области на 30%

11:00
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Оператор "билайн" улучшил качество мобильного интернета в Московской области. В результате строительства новых базовых станций загрузка контента в среднем ускорилась на 30%, сообщили в пресс-службе компании.
Улучшение скорости мобильного интернета произошло в 35 городах Подмосковья. В их числе – Балашиха, Сергиев Посад, Зеленоград, Лобня и некоторые другие – с совокупным населением примерно 5 миллионов человек. В два раза быстрее контент загружается в Воскресенске, на 70% – в городе Клине. Также на 60% выросла скорость работы сетевого подключения в Сергиевом Посаде.
Для полноценного пользования новыми технологиями на сети, отмечают в компании, необходимо, чтобы стандарт 4G поддерживал не только смартфон, но и сим-карта. При необходимости ее заменят на новую без потери номера, добавили в "билайне".
Как сообщили в пресс-службе, компания за 2021 год увеличила на 30% количество новых базовых станций в Подмосковье. В том же году сумма инвестиций в строительства сети в Московском регионе составила 12 миллиардов рублей. В Москве и Московской области устанавливается оборудование стандарта 5G-Ready, что означает упрощенное внедрение сетей пятого поколения при наличии частот, отметили в компании. В настоящий момент за счет оборудования реализуются услуги связи по технологиям LTE Advanced и LTE Advanced Pro.
"Мы стремимся оказывать одинаково высокий уровень сервиса как в столице, так и в области. <...> Но мы не только строим там, но и настраиваем сеть определенным образом – перераспределяем частотный ресурс в пользу сетей 4G, так как видим, что все больше клиентов используют этот стандарт как для выхода в интернет, так и для голосовой связи с помощью технологии VoLTE, в том числе на своих загородных участках", – заявил директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Дмитрий Машин.
Ранее сообщалось, что "билайн" сделал доступным для владельцев iPhone сервис Voice over Wi-Fi. Эта функция позволяет совершать и принимать вызовы через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети.
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