Абоненты "билайна" смогут звонить по Wi-Fi c iPhone в Москве и области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мобильный оператор "билайн" сделал доступным для владельцев iPhone сервис Voice over Wi-Fi – с его помощью можно совершать и принимать вызовы через сети Wi-Fi в местах со слабым сигналом мобильной сети, сообщает пресс-служба компании.

Для подключения данной услуги потребуется смартфон на базе iOS 15.2. Пользователю необходимо перейти в раздел "Сотовая связь" в настройках устройства и выбрать параметр "Вызовы по Wi-Fi".

В "билайне" подчеркнули, что услуга Voice over Wi-Fi предоставляется бесплатно. При этом сами по себе звонки тарифицируются как обычные голосовые вызовы, в том числе входят в пакеты минут тарифа.

Начальник отдела анализа абонентского оборудования и поддержки развития сети "билайн" Алексей Верещагин отметил, что данная технология имеет преимущество в местах с хорошим распространением Wi-Fi, например в новых районах с малым числом базовых станций для обычной связи.

Ранее сообщалось, что оператор "билайн" в 2021 году инвестировал в развитие сетей связи в Москве и Подмосковье 12 миллиардов рублей. В столице и области построили 6 700 новых базовых станций для улучшения покрытия.