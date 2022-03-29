Минцифры и ФАС проконтролируют рост цен на тарифы сотовой связи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Минцифры РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проконтролируют рост тарифов на сотовую связь в стране.

"Тарифы на сотовую связь не будут расти выше уровня инфляции в России", – говорится в телеграм-канале министерства.

По информации Минцифры, услуги связи в России остаются одними из самых низких в мире. РФ входит в топ-3 стран по доступности мобильного интернета для населения. Кроме того, Россия относится к лидерам по внедрению широкополосного доступа в интернет на оптоволоконных сетях.

Накануне Минцифры рекомендовало российским сотовым операторам ограничить безлимитные тарифы связи, а также сократить объемы интернет-трафика в рамках других тарифов.

В ведомстве объяснили, что рекомендации направлены на устранение перекоса в использовании мобильных сетей связи, в том числе в области "архивных тарифов" с безлимитным трафиком.