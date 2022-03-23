Минцифры рассматривает возможность верификации аккаунта на Rutube через госуслуги

23 марта, 21:59
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
Минцифры РФ рассматривает возможность верификации аккаунта на Rutube через портал госуслуг. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.
Отмечается, что появление подобной опции не сделает ее обязательной. Пользователи смогут регистрироваться на платформе привычным способом, верифицируя аккаунт при помощи заполнения анкеты в личном кабинете.
Ранее главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин заявил, что Rutube сможет заменить видеохостинг YouTube в случае ограничения работы последнего. Муртазин также отметил, что платная аудитория Rutube пока растет не слишком быстро.
Между тем в Минцифры сообщили, что российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube и Yappy зафиксировали значительный рост аудитории в марте. Так, визиты на Rutube увеличились на 50%, а количество просмотров контента на платформе на 70% выросло.
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