Минцифры рассматривает возможность верификации аккаунта на Rutube через госуслуги

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Минцифры РФ рассматривает возможность верификации аккаунта на Rutube через портал госуслуг. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

Отмечается, что появление подобной опции не сделает ее обязательной. Пользователи смогут регистрироваться на платформе привычным способом, верифицируя аккаунт при помощи заполнения анкеты в личном кабинете.

Ранее главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин заявил, что Rutube сможет заменить видеохостинг YouTube в случае ограничения работы последнего. Муртазин также отметил, что платная аудитория Rutube пока растет не слишком быстро.

Между тем в Минцифры сообщили, что российские социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube и Yappy зафиксировали значительный рост аудитории в марте. Так, визиты на Rutube увеличились на 50%, а количество просмотров контента на платформе на 70% выросло.

