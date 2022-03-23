Российские соцсети зафиксировали рекордный рост аудитории в марте

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Фото: depositphotos/Casimiro_PT
Социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", Rutube и Yappy зафиксировали значительный рост аудитории в марте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры РФ.
Так, месячная аудитория "ВКонтакте" увеличилась до 74,7 миллиона, при этом ежедневно социальной сетью пользуются 50 миллионов человек. Визиты на Rutube увеличились на 50%, также на 70% выросло количество просмотров контента на платформе.
Также еженедельно на 30–40% растет количество регистраций в "Одноклассниках". Средний объем аудитории Yappy вырос на 68% по сравнению с февралем. Кроме того, россияне за сутки стали в 2,2 раза чаще выкладывать контент, чем в прошлом месяце.
Ранее стало известно, что в России планируют перезапустить мессенджеры ICQ и MyTeams. Второй получит название VK Teams, поскольку перезапуском займется VK Group. Оба мессенджера могут заработать уже летом этого года.
Российские звезды взялись за развитие аккаунтов в отечественных социальных сетях
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