В России планируют перезапустить ICQ и MyTeams – СМИ

12:23
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
В России планируют перезапустить мессенджеры ICQ и MyTeams. Второй получит название VK Teams, поскольку перезапуском займется VK Group, сообщает газета "Ведомости".
При этом, по данным издания, перезапуск ICQ планировался еще в начале 2022 года. Оба мессенджера могут заработать уже летом этого года. Однако пока неизвестно, каким будет функционал обновленных ICQ и VK Teams. Обсуждение проектов ведется на государственном уровне.
Ранее сообщалось, что в России 28 марта собираются представить аналог социальной сети Instagram. Созданием новой соцсети "Россграм" занялись предприниматели Кирилл Филимонов и Александр Зобов. Приложение будет доступно как пользователям IPhone, так и владельцам Android.
Необходимость в этом возникла после того, как Роскомнадзор внес Instagram в официальный реестр ресурсов, к которым ограничивается доступ в России. Решение о блокировке было принято из-за снятия запретов в Facebook и Instagram на призывы к насилию против российских военных.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Песков заявил, что возвращение соцсетей Meta в РФ вряд ли возможно
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