Rutube запустил систему монетизации со 100-процентным доходом от рекламы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Российский видеохостинг Rutube запустил программу монетизации для контента блогеров, по которой они будут получать 100-процентный доход от просмотров рекламы в течение первых 40 дней с момента регистрации. Об этом сообщает ТАСС.

"Памяти ушедшей монетизации YouTube посвящается. <...> Монетизация включается с момента регистрации блогера на платформе", – отметили в Rutube.

По истечении данного периода доход от рекламы будет распределяться между Rutube и блогерами в соотношении 50/50. При этом в администрации платформы не исключили, что акция в поддержку отечественных блогеров может быть продлена.

Ранее главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин заявил, что Rutube сможет заменить видеохостинг YouTube в случае ограничения его работы. Муртазин также отметил, что платная аудитория Rutube пока растет не слишком быстро.

10 марта видеохостинг YouTube полностью приостановил монетизацию в России, включая подписки YouTube Premium и Music Premium. Теперь создатели контента не смогут получать доход от просмотров россиян.

