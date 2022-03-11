Rutube запустил систему монетизации со 100-процентным доходом от рекламы

18:42
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия
Российский видеохостинг Rutube запустил программу монетизации для контента блогеров, по которой они будут получать 100-процентный доход от просмотров рекламы в течение первых 40 дней с момента регистрации. Об этом сообщает ТАСС.
"Памяти ушедшей монетизации YouTube посвящается. <...> Монетизация включается с момента регистрации блогера на платформе", – отметили в Rutube.
По истечении данного периода доход от рекламы будет распределяться между Rutube и блогерами в соотношении 50/50. При этом в администрации платформы не исключили, что акция в поддержку отечественных блогеров может быть продлена.
Ранее главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин заявил, что Rutube сможет заменить видеохостинг YouTube в случае ограничения его работы. Муртазин также отметил, что платная аудитория Rutube пока растет не слишком быстро.
10 марта видеохостинг YouTube полностью приостановил монетизацию в России, включая подписки YouTube Premium и Music Premium. Теперь создатели контента не смогут получать доход от просмотров россиян.
YouTube полностью запретил монетизацию для российских пользователей
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