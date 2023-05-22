В WhatsApp появилась возможность редактирования отправленных сообщений

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Роман Балаев

В мессенджере WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появилась функция редактирования уже отправленных сообщений. Об этом сообщается в блоге компании.

"Чтобы у вас было больше контроля над своими переписками, мы добавили возможность редактирования отправленных сообщений. <...> Сделать это можно в течение 15 минут после отправки", – говорится в сообщении.

Чтобы исправить сообщение необходимо его зажать и удерживать, пока не появится всплывающее меню. В нем нужно нажать кнопку "Изменить". После внесения корректировок собеседник увидит соответствующую пометку, но не сможет посмотреть историю правок.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор впервые составил административный протокол в отношении WhatsApp за неудаление запрещенной информации. Компании теперь грозит штраф в размере до 4 миллионов рублей.

