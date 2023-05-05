Российские специалисты нашли приложения со встроенным вирусом в магазине Play Market

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Некоторые приложения магазина Google Play оказались заражены троянской программой Fleckpe, который подписывает пользователей на платные сервисы без их ведома и снимает деньги со счетов, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на экспертов "Лаборатории Касперского".

По данным "Лаборатории Касперского", зараженные приложения загрузили на свои устройства около 630 тысяч человек. Приложения выполняли заявленные функции, однако при этом скачивали с удаленного сервера скрытый код, который превращал их в "троянцев".

Затем вирус подключался к центральному серверу и передавал ему код страны пользователя, после чего оформлял платную подписку по полученной обратно ссылке. При этом пользователь не знал о происходящем, а подписка активировалась в фоном режиме. Узнать о списании денег можно было только по отчету о расходах.

Как отмечают эксперты, зараженные приложения уже были удалены из Google Play.

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