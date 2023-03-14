Эксперт рассказала, как заставить банк вернуть украденные мошенниками средства

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вернуть украденные мошенниками средства можно только в нескольких случаях. Об этом в интервью агентству "Прайм" сообщила эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

По словам специалиста, в случае если человек добровольно назвал мошеннику данные для совершения перевода (пароль, код из сообщения и другую информацию), банк нельзя привлечь к ответственности.

"Даже если поступил звонок от "сотрудников полиции или ФСБ", что сотрудник банка похитил персональные данные, а теперь совершает с вашего счета переводы в пользу армии Украины, а вам за это грозит обвинение в госизмене. Если владелец счета верит в сказанное и переводит деньги – ответственность за перевод именно на нем", – сообщила Дайнеко.

Потребовать возврат денег с банка можно, если клиент в течение суток уведомил об этом организацию, написал заявление и заблокировал карту. Также вернуть похищенные средства можно, если списание произошло без участия клиента, то есть он не сообщал коды и пароли, а также не передавал конфиденциальные данные третьим лицам.

Рассчитывать на гарантированный возврат средств клиент может, если банк не уведомил его о списании средств, не обеспечил безопасность счетов и переводов, знал, что данные карты похищены, и все равно осуществил транзакцию.

Кроме того, в случае хищения средств мошенниками уведомить нужно не только банк, но и полицию. Это необходимо для судебных споров, которые могут произойти в дальнейшем.

Ранее стало известно, что за последние несколько недель в России зафиксировали рост количества атак телефонных мошенников, представляющихся сотрудниками банков, подпавших под западные санкции.

Злоумышленники обзванивают потенциальных жертв и просят перевести средства на безопасный счет из-за того, что основной якобы был заморожен из-за санкций. С подобными жалобами обратились уже 30% россиян.

ЦБ рассказал о борьбе с телефонными мошенниками

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