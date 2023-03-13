Юрист рассказал, как защитить себя от мошенничества с обвинением в измене Родине

Фото: depositphotos/bacho123456

Юрист Иван Соловьев рассказал о том, как обезопасить себя от мошенничества с обвинением в измене Родине. Об этом сообщает RT.

По словам юриста, этот вид обмана мошенники используют уже около трех месяцев. Его применяют в том случае, когда другие способы обмана дают осечку.

"Люди получают информацию о методах мошенников, повышают свою финансовую грамотность и гораздо реже ведутся на уже заезженные схемы", – добавил Соловьев.

Он отметил, что новый способ хорошо просчитан с психологической точки зрения. Человек начинает испытывать досаду и гнев, узнав о произошедшем. Подставные сотрудники сообщают, что счета человека используются для финансирования врага и добавляют, что все это может привести к уголовной ответственности за измену Родине.

"Однако необходимо четко понимать, что базовые установки не изменились: сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам по служебным вопросам", – объяснил Соловьев.

Юрист добавил, что если по телефону незнакомый человек представляется вам сотрудником правоохранительного или следственного органа, спецслужбы и так далее, то стоит положить трубку и отправить номер в черный список. Также он советует обратиться к реальным сотрудникам полиции после такого звонка.

Ранее Сбербанк предупреждал своих клиентов о подобном телефонном мошенничестве. Злоумышленники звонят под видом работников ФСБ и заявляют, что сотрудник банка украл данные клиента для перевода денег на нужды украинской армии. В Сбербанке подчеркнули, что для контроля за всеми финансовыми операциями со счетами достаточно подключить опцию рассылки уведомлений.



СК расследует дело о хищении 200 млн рублей через фиктивные "Пушкинские карты"

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!