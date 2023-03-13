Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

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Сбербанк предупредил своих клиентов о новых видах телефонного мошенничества. Об этом сообщается на официальном сайте финансовой организации.

"Сбербанк предупреждает о набирающих обороты случаях мошенничества, в которых жертву обвиняют якобы в измене Родине", – указано в публикации.

Злоумышленники звонят жертвам и притворяются сотрудниками полиции или ФСБ. Затем мошенники заявляют, что сотрудник банка якобы украл личные данные клиента и от его лица переводит деньги украинской армии.

Схема обмана подразумевает, что жертве грозят уголовной ответственностью, после чего привлекают ложную службу безопасности банка с последующим переводом денег на счета мошенников.

В Сбербанке подчеркнули, что для контроля за финансовыми операциями по своим счетам достаточно подключить опцию рассылки уведомлений. Также пользователям напомнили, что сотрудники банка не имеют права спрашивать у клиентов полный номер карты, код из СМС или трехзначный код на обороте карты.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, каким образом мошенники оформляют кредиты на других людей. Чаще всего злоумышленники пользуются похищенными или потерянными паспортами. В ряде случаев им достаточно и просто личных данных гражданина.



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