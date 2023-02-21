Эксперт рассказал, что почти все случаи мошенничества связаны с интернет-сферой

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Председатель Московской коллегии адвокатов Андрей Князев в разговоре с радио КП оценил инициативу Центробанка предоставить возможность гражданам России через "Госуслуги" подавать заявления о хищении денежных средств мошенниками.

По его словам, деньги, которые люди перевели мошенникам, обычно трудно вернуть.

"Поэтому инициативу председателя ЦБ о привлечении банков к решению этих вопросов и то, чтобы у граждан была возможность подавать заявления на "Госуслугах", конечно, я только приветствую. Но и сейчас банки могут ограничивать операции, которые им кажутся подозрительными. Я как адвокат-практик могу с уверенностью сказать, что 99% случаев мошенничества утекло в интернет-сферу", – отметил эксперт.

Адвокат подчеркнул, что инициативу можно отнести к срочным переводам, когда мошенники выманивают у человека средства под различными предлогами.

"Если перевод заблокируют, человек может позвонить и сказать, что уверен в этом переводе, что знает, кому переводит, другу или матери, или покупает какую-то продукцию. И этот перевод освободят", – заключил он.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина предложила разработать систему принудительной блокировки переводов клиентов банков в пользу известных мошенников. Она указала на разрозненность попыток борьбы с киберугрозами.

По словам главы регулятора, ключевым фактором выступают беспрецедентная координация и скорость реагирования.



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