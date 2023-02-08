IT-специалист заявил об угрозе кражи личных данных пользователей через чат-боты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

IT-специалист Дмитрий Силуянов заявил об угрозе кражи личных данных пользователей через чат-боты, сообщает "Газета.ру".

"Зачастую чат-боты подключены к внутренним системам организации и уже знают клиента, поэтому если онлайн-помощник просит вас ввести логин и пароль, то в таком случае нужно сразу прекращать общение", – сказал эксперт.

Также Силуянов уточнил, что чат-боту нельзя отправлять CVV банковской карты или коды из СМС для оплаты заказа. Вводить эти данные можно только при оплате в платежную форму. Эту форму бот должен предоставить по ссылке.

По словам специалиста, оценить безопасность чат-бота можно по следующим параметрам:

чат-бот указан на официальном сайте компании;

наличие высокого рейтинга и положительных отзывов у чат-бота;

использование чат-ботом надежных методов шифрования и хранения информации.

Силуянов также отметил, что при запросе чат-бота имени, электронной почты, адреса доставки, каналов связи можно их не указывать для снижения риска утечки данных, так как эти параметры не являются обязательными.

Ранее профессор РЭУ имени Плеханова Павел Терелянский предупредил россиян об опасной схеме взлома аккаунта в мессенджере Telegram.

Профессор отметил, что насторожиться нужно в случае, когда приходят сообщения о входе в аккаунт с неизвестного устройства от имени профиля под названием "Уведомления" со ссылкой для защиты своего аккаунта от взлома.

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме в Telegram

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