Эксперты рассказали, как обезопасить себя от слежки домашних гаджетов

В Сети все чаще возникают скандалы на фоне утечек данных владельцев умных устройств. Один из последних связан с роботом-пылесосом, который сфотографировал хозяйку в туалете (позднее снимок оказался в соцсетях). Разбираемся вместе с экспертами, как пользоваться умной бытовой техникой безопасно.

Шпионы XXI века

В конце декабря в Сети появилась статья о роботе-пылесосе, который сфотографировал сидящую на унитазе женщину. Позднее эти изображения были опубликованы в закрытых группах в Facebook (владелец – компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что снимки разместили в соцсетях еще осенью 2020 года. Компания – производитель пылесоса заявила, что начинает расследование, а само фото, предположительно, опубликовал сотрудник сторонней компании, помогавшей бренду в "обучении" умных устройств.

Другая история произошла осенью 2020 года в Австралии. Тогда неизвестные взломали радионяню матери троих детей, и она услышала, как незнакомый мужской голос из устройства произнес: "Ммм... это мило". Девушка отключила устройство и вернула его продавцу.

В целом опасность умной бытовой техники с точки зрения слежки за пользователями не зависит от конкретного типа девайса. Об этом в разговоре с Москвой 24 сказал директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский.





Александр Дворянский директор департамента информационной безопасности Для взлома уязвимы любые гаджеты с выходом в интернет, их необходимо защищать. В плане безопасности нет принципиальных различий между роботом-пылесосом, радионяней, аудиоколонкой или обычным смартфоном.

Более безопасными могут быть не конкретные типы устройств, а девайсы крупных производителей, считает эксперт. "Ведущие разработчики "с именем" располагают большими ресурсами и способны вкладывать значительные средства в систему безопасности своих изделий", – добавил он.

В свою очередь, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с Москвой 24 рассказал, что умные бытовые приборы несут в себе две основные угрозы. Первая – случайная утечка данных, вторая – целенаправленная атака.



Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Производители умных гаджетов собирают информацию от владельцев устройств для улучшения пользовательского опыта. По идее, данные должны быть обезличены и использоваться разработчиками под задачи модернизации устройств и связанных с ними сервисов. Но на практике это не всегда соблюдается и не всегда данные обезличиваются. Известны случаи, когда записи разговоров с голосовых помощников утекали в Сеть.

Для среднестатистического обывателя, пожалуй, большую угрозу представляет именно случайная утечка, считает эксперт: хакерам малоинтересны данные большинства граждан. В то же время технически взломать можно любое устройство с выходом в интернет.

"В целом злоумышленники могут подключиться к гаджетам из мира интернета вещей и перенаправить себе информацию с них – фото и видео, разговоры", – говорит Ульянов. Добытые данные хакеры могут использовать в разных целях, начиная от шантажа и вымогательства, заканчивая самой обычной кражей денег.

"Например, за интимные фотографии, полученные с камеры умного устройства, от жертвы можно будет потребовать выкуп. А теперь представим домушников. Они могут следить за активностью умных приборов в течение, допустим, недели. Выяснив время, когда умные приборы не работают, например телевизор и лампочки, можно определить оптимальный период для кражи в доме", – говорит киберэксперт.

Как защититься?

Необходимо соблюдать базовые правила так называемой цифровой гигиены, советуют эксперты.





Владимир Ульянов руководитель аналитического центра Zecurion Своевременно обновляйте программное обеспечение ваших гаджетов. Вместе с обновлениями приходит не только обновленный интерфейс, красивые шрифты, новая озвучка, но и закрываются "дыры" в безопасности. Невозможно создать защищенную на 100% систему – новые пробелы возникают постоянно, и производители гаджетов их регулярно устраняют. Это бесконечный процесс.

Кроме того, эксперт посоветовал придерживаться "принципа минимальных привилегий" по отношению к бытовым девайсам.

"Представьте, что ваш робот-пылесос хорошо убирает без выхода в интернет и вы не используете удаленное управление, то есть не запускаете уборку дома, находясь на работе. Возможно, имеет смысл отключить его от интернета вообще, тем самым сократив риски взлома", – предложил Ульянов.

В свою очередь, Александр Дворянский рекомендовал на новых умных гаджетах менять заводские пароли на сложные буквенно-цифровые со специальными символами. При этом он советует устанавливать отдельный пароль на каждый из девайсов. "При взломе отдельного гаджета вполне реально получить доступ к домашнему Wi-Fi-роутеру, который имеет доступ ко всей умной технике", – пояснил эксперт.

А вот заклеивать камеры телевизорам и роботам-пылесосам Дворянский не рекомендует, потому что это в конечном итоге ограничит их функционал и затруднит эксплуатацию.