Эксперт объяснил, о чем нельзя говорить рядом со смартфонами

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Современные смартфоны регулярно собирают данные о своих владельцах, включая то, о чем говорят пользователи, рассказал специалист Group-IB по цифровой криминалистике Игорь Михайлов.

Затем эти данные передаются разработчикам устройств, операционных систем или приложений. В качестве примера безопасного сбора таких данных эксперт привел сервисы, показывающие загруженность на дорогах.

"Данные геопозиции смартфонов автоматически передаются на серверы компаний-разработчиков операционных систем, а потом продаются владельцам соответствующих сервисов", – приводит его слова агентство "Прайм".

Однако, подчеркнул эксперт, часть данных о пользователях может быть использована против них же самих. Даже то, что сказано рядом со смартфоном.

Он пояснил, что у некоторых вредоносных программ есть функционал, который позволяет прослушивать владельцев гаджетов. По словам Михайлова, злоумышленникам могут быть интересны любые разговоры, поскольку часть из услышанного можно использовать для преступлений.

Полностью защититься от прослушки смартфона нельзя, продолжил специалист, поскольку "мобильный шпионаж" является фактически встроенным функционалом операционных систем. Однако слежку можно свести к минимуму. Для этого необходимо ограничить доступ приложений к диктофону и камере.

Также Михайлов посоветовал не устанавливать приложения из непроверенных источников, ограничивать их доступ к геолокации и удалять неиспользуемые программы.

Ранее директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов рассказал, что если в доме установлено подслушивающее устройство, то найти его можно по излучаемым волнам. По словам эксперта, слушать чужие разговоры могут самые разные люди, с которыми у человека есть разногласия. Например, грабители или родственники.