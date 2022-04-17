Эксперт рассказал, как проверить дом на подслушивающие устройства

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Фото: depositphotos/MaksymIshchenko
Если в доме установлено подслушивающее устройство, то найти его можно по излучаемым волнам, рассказал директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По словам эксперта, слушать чужие разговоры могут самые разные люди, с которыми у человека есть разногласия. Например, грабители или родственники. Специалист отметил, что подслушивающую аппаратуру можно условно поделить на три типа: навесная и монтируемая, внешнего пользования и встраиваемая в каналы связи.
"Для поиска жучка необходимо выключить всю технику в помещении кроме личного гаджета и пройтись с ним медленно по комнате с включенной аудио дорожкой или разговаривая с кем-то по аудио связи. Если в каком-то месте возникают помехи, то есть вероятность нахождения там несанкционированного девайса", – приводит слова Мясоедова агентство "Прайм".
Кроме того, продолжил эксперт, при наличии хорошего слуха можно обратить внимание на статические шумы в тихом помещении. Если они обнаружены, то нужно тщательно поискать их источник.
В то же время Мясоедов подчеркнул, что самым эффективным методом для выявления прослушивающего устройства остается использование детектора волновых излучений. Они находятся в свободной продаже и позволяют однозначно найти местонахождение несанкционированных устройств, в том числе самых миниатюрных.
Ранее эксперт Евгений Кашкин рассказал, как обнаружить скрытые камеры при помощи обычного смартфона. По его словам, самый элементарный способ: включить фонарик гаджета в темном помещении. По словам специалиста, в таком случае объектив камеры будет бликовать.
Детям стали покупать больше следящих устройств
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