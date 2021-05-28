Эксперт рассказала о способах прослушки смартфонов

11:05
Фото: depositphotos/tatsianama
Современные смартфоны проще отследить и прослушать, так как из-за их сложности существует больше способов это сделать, считает специалист по тестированию мессенджера Gem4me Анастасия Ильичева. О методах прослушки она рассказала агентству "Прайм".
Первый из них – с помощью жучка. Его встраивают непосредственно в устройство. Он может в реальном времени передавать не только разговоры пользователя, но и его местоположение. Те же функции выполняют и специальные программы, например Reptilicus.
"Если телефон с установленным софтом передать другому человеку, то появляется возможность слушать все его телефонные переговоры и записывать их", – пояснила Ильичева.
Примечательно, что прослушивать пользователей могут и с помощью гироскопа, устройства для определения положения смартфона в пространстве. Специальная программа считывает колебания сенсора, за счет чего происходит распознавание речи сразу нескольких собеседников.
Ранее эксперт компании "Информсистемы Джет" Дмитрий Курамин рассказал, как вычислить прослушку на своем телефоне. По его словам, для этого стоит обратить внимание на повышение сетевой активности неиспользуемых приложений, а также скорость разрядки устройства. Чтобы избежать проблемы, он посоветовал использовать современное антивирусное ПО.
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