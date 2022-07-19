Эксперт рассказал, могут ли быть в бытовой технике "жучки" для прослушки

Пылесосы, холодильники, телевизоры и другая бытовая техника может быть использована для наблюдения и прослушивания. Об этом рассказал анонимный источник российской хакерской группы RaHDIt ("Злые русские хакеры"). Разбираемся, может ли техника следить за нами.

Все на виду

По словам хакера, опасность прослушки или слежки возникает из-за того, что в большинстве бытовой техники есть возможность подключиться к интернету.

"Пылесос, холодильник, телевизоры. Сейчас большинство моделей телевизоров напрямую связаны с интернетом. В них стоят камеры и микрофоны. Сам по себе телевизор является небольшим компьютером", – рассказал аноним из хакерской группы RaHDIt.

Поэтому при определенных манипуляциях хакеры могут получить доступ к микрофону, камере телевизора и удаленно просматривать и прослушивать то, что происходит в помещении.

Ранее руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко рассказал, что активизировались злоумышленники, которые взламывают компьютеры пользователей и заражают их вредоносными файлами. После чего устройства начинают атаковать российские сервера, сайты госучреждений и компаний, новостные ленты.



"Жучки" повсюду?

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин в разговоре с Москвой 24 заявил, что хакеры действительно могут использовать бытовую технику как инструмент слежки и прослушки. Но рядовым пользователям, как правило, опасаться не стоит.

"Не стоит думать, что в девайсах стоит заводской "жучок". Прослушивающие устройства не устанавливаются массово. Это исключено. Зачем и кому нужен такой поток информации? К тому же этого дорого", – объяснил эксперт.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Чтобы получить информацию от множества пользователей, проще действовать через интернет, а не через внедрение прослушки.

При этом если хакеров интересует информация конкретного человека или компании, то они могут установить "жучок".



"Любому подобному устройству нужно питание. Бытовая техника – это прекрасный источник питания, в ней много места, куда можно встроить прослушивающее устройство. Установить его можно даже в удлинитель. Таким образом хакеры могут слышать то, что происходит рядом", – рассказал Курочкин.

Распознать прослушивающее устройство также возможно, отметил эксперт по кибербезопасности. "Чтобы подключаться и получать данные с "жучка", хакеру нужна сеть Wi-Fi. Если вы видите незнакомую точку доступа рядом с вашим офисом или домом, то, возможно, она принадлежит злоумышленнику и это повод проверить ваши устройства", – объяснил собеседник Москвы 24.

При этом, по словам эксперта, злоумышленники могут подключится к микрофону и камере бытовой техники даже через домашнюю сеть Wi-Fi или Bluetooth. Чтобы защититься от этого, необходимо придумать сложный пароль для точки доступа, установить антивирусную защиту, а также обновлять программное обеспечение устройств. Кроме того, можно отключить доступ к камере и микрофону на технике, когда ей не пользуетесь.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Но опять же вряд ли кто-то будет шпионить целенаправленно. Понимаю, что сейчас все взволнованы историями с утечкой данных, но не стоит опасаться бытовой техники и прятать ее подальше. Обычно она не несет никакой угрозы.

Эксперт не уверен, что кому-то нужно записывать повседневные разговоры пользователей около холодильника или при глажке одежды.

