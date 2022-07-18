В России хотят легализовать белых хакеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует легализовать белых хакеров, сообщают "Ведомости".

Отмечается, что такие хакеры специализируется на тестировании безопасности компьютерных систем. По словам источника издания, в одной из российских компаний, разрабатывающей инструменты кибербезопасности, Минцифры хочет закрепить в законодательстве понятие bug bounty, что означает выплату вознаграждения за обнаружение уязвимостей, и запустить для тестировщиков бонусную программу.

Так, белых хакеров можно будет привлекать к анализу уязвимостей в информационных государственных системах. При этом их не смогут обвинить в "неправомерном доступе к компьютерной информации".

"Цель обсуждаемой инициативы – легитимизировать рынок, так как сейчас понятие bug bounty в российском законодательстве никак не определено и потому может быть трактовано как неправомерный доступ к компьютерной информации, то есть подпасть под действие статьи 272 УК РФ", – говорится в сообщении.

Ранее хакеры RaHDit выявили россиян, которые сотрудничают с украинской военной разведкой, и передали список компетентным органам. Об этом на условиях анонимности рассказал участник хакерской группы RaHDIt. Он посоветовал гражданам РФ, которые сотрудничают с украинской разведкой, сдаться добровольно.

