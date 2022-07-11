Хакеры добыли секретные документы украинской армии

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Российская хаккерская группа RaHDIt и украинская "Берегини" добыли секретные оперативные документы о действиях армии Украины и об обстановке на фронте. Об этом на условиях анонимности сообщил участник RaHDIt.

"Да, у нас есть доступ к оперативным документам ВСУ, есть данные об оперативной обстановке <...>. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты, потому что тогда будет понятно, что именно мы знаем", – приводит его слова РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что данные продолжают поступать в режиме реального времени при помощи "Берегинь".

Ранее хакер из RaHDIt сообщил, что потери ВСУ в настоящее время составляют не менее 50–70 тысяч убитыми. По его словам, данные, которые предоставляют на этот счет киевские политики, сильно занижены.

На прошлой неделе хакеры RaHDit опубликовали новые данные о 2 500 сотрудниках Главного управления разведки Украины и связанных с ними лиц. Информация содержит в том числе криминальные характеристики.

В частности, среди сотрудников ГУР есть наркозависимые, судимые за разбои, грабежи, незаконный оборот оружия и наркотиков, квартирные кражи, нанесение тяжких телесных повреждений и изнасилования.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

