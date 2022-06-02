Хакеры подтвердили, что Киев планировал напасть на Крым и Донбасс

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Российские и украинские хакеры получили подтверждение того, что спецоперация РФ на Украине предотвратила нападение ВСУ на территорию ДНР, ЛНР и Крыма. Об этом сообщил РИА Новости хакер из RaHDIt на условиях анонимности.
"Мы примерно понимаем, что руководство России опередило руководство Украины буквально на две недели", – сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что в начале февраля поступила информация о том, что 72-му Центру проведения информационно-психологических операций, находящемуся под Киевом, были переданы три экипажа с противотанковыми комплексами Javelin на бронеавтомобилях.
Источник агентства также рассказал, что хакеры завладели документами о количестве вооружения, которое западные страны передавали Киеву. По его словам, в настоящее время ВСУ применяют это оружие в ходе военной операции.
"Тут уже показывается, что украинскую сторону готовили к нападению на РФ, и это было просто вопросом времени", – добавил хакер.
Ранее хакеры из RaHDIt опубликовали сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины. На ресурс "Немезида" были выложены телефонные номера, адреса проживания и информация об увлечениях силовиков, в числе которых азартные игры и посещение свингерских мероприятий.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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