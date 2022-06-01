Российские хакеры опубликовали данные о 700 сотрудниках СБУ

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Хакерская группа из РФ RaHDIt опубликовала сведения о 700 сотрудниках Службы безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что фото, номера телефонов и адреса проживания были выложены хакерами на ресурс "Немезида". Данную платформу RaHDIt ведет с начала специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР.

Кроме общих сведений, хакерская группа опубликовала и некоторые увлечения представителей СБУ. Среди них – азартные игры, посещение свингерских мероприятий, а также нетрадиционные наклонности.

Ранее сообщалось, что украинские неонацисты и СБУ проводят в Харьковской области карательные рейды. Отмечалось, что боевики проверяют местных жителей на предмет наличия у них пророссийских взглядов, а также факты передачи какой-либо информации российским военнослужащим.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.