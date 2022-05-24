В Ростовской области задержали подростка, готовившего по заданию СБУ теракты в школах

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В Ростовской области задержали подростка, который подозревается в подготовке терактов в школах, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, парень был завербован Службой безопасности Украины. Задержанный рассказал, что по заданию СБУ вербовал молодых людей в нацбатальон "Азов".

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину о полном освобождении завода "Азовсталь" и Мариуполя от украинских боевиков. По словам генерал-майора, под контроль ВС РФ также перешли подземные сооружения предприятия, где укрывались военнослужащие.

Он уточнил, что так называемый командир нацистов "Азова" был вывезен с территории "Азовстали" в специальном бронеавтомобиле в связи с ненавистью жителей Мариуполя за его многочисленные зверства.

17 мая Минобороны РФ опубликовало кадры сдачи в плен боевиков с территории "Азовстали" в Мариуполе.

Сдавшихся в плен националистов, которые укрывались на заводе, планирует допросить Следственный комитет России. В ведомстве установят личности пленных, а также их причастность к указанным преступлениям. Полученные сведения планируют сопоставить с материалами уже имеющихся дел и при необходимости учесть их в расследованиях.

