Хакеры из группировки Killnet объявили кибервойну западным странам

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Хакеры из группировки Killnet объявили войну 10 западным странам. Об этом в телеграм-канале сообщил представитель объединения.

Хакеры уже готовы нанести удары по инфраструктуре США, Великобритании, Германии, Италии, Румынии, Литвы, Эстонии, Польши и Украины, тестирование глобальной атаки уже завершено. При этом не уточняется, о каких именно атаках идет речь.

"Долгие два месяца мы исследовали страны, поддерживающие нацистов и русофобию. Пора наконец это уничтожить. Мирным гражданам этих стран ничего не угрожает. Правительства этих стран будут ликвидированы", – добавил представитель Killnet.

В марте российские хакеры из Killnet обрушили сайт группировки Anonymous после ее атаки на российские интернет-ресурсы, в том числе СМИ. В объединении призвали граждан России не верить фейковой информации в интернете и не сомневаться в своей стране.

