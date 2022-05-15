Пользователи сообщили о сбоях в работе сайта и приложения Avito

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Сайт и приложение крупнейшего в России сервиса объявлений Avito перестали открываться.
При попытке зайти на сайт выдается ошибка 502. Она означает, что сервер не смог обработать полученный запрос по техническим причинам. В приложении появляется сообщение о неизвестной ошибке и предложение зайти в мобильную версию сервиса позже.
Сбой в работе Avito происходил также 12 апреля. Порядка 90% пользователей не смогли загрузить сайт, 10% сообщили, что не получилось войти в аккаунт. Больше всего жалоб поступило из Подмосковья, Ленинградской области и Краснодарского края.
Ранее сообщалось, что сервис Rutube подвергся кибератаке. По мнению технических специалистов, она стала самой мощной за всю историю видеохостинга. При этом третьим лицам не удалось получить доступ к видеоархиву. Вся библиотека, включая пользовательский контент, по-прежнему сохранена на сервисе.
Гендиректор Rutube Александр Моисеев рассчитывает, что в полном объеме видеохостинг заработает 16 мая. Он пояснил, что сначала восстанавливают необходимые пользователю функции, после – функции для блогеров. В настоящее время уже доступны авторизация на сайте, проведение трансляций, поиск, комментарии и кнопка "В ТОП".
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