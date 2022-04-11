Сбой произошел в работе сервисов Yota

17:52
Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
В работе сервисов компании Yota произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
"В настоящий момент некоторые клиенты в Петрозаводске, Мурманске и Архангельске могут испытывать трудности с подключением к сети по причине обрыва линии связи. Мы работаем над неполадками, в ближайшее время они будут устранены", – говорится в сообщении.
На 15:55 по московскому времени было замечено 503 отчета о неполадках в работе оператора связи. К 16:28 по Москве число отчетов уменьшилось до 179.
В основном (69%) пользователи жаловались на отсутствие сигнала мобильной связи, 26% отмечали сложности в работе мобильного интернета. Наиболее активно о сбоях сообщали пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Мурманска, Петрозаводска и Екатеринбурга.
Ранее сбой произошел в работе мобильного оператора "МегаФон". К 15:21 по московскому времени фиксировали 702 жалобы. Большинство пользователей (43%) столкнулись с проблемой доступа к мобильному интернету, 37% пожаловались на отсутствие сигнала и еще 20% сообщили о других неполадках.
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