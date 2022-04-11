Сбой произошел в работе "МегаФона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В работе мобильного оператора "МегаФон" произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

К 15:21 по московскому времени были зафиксированы 702 жалобы. Большинство пользователей (43%) столкнулись с проблемой доступа в мобильный интернет, 37% пожаловались на отсутствие сигнала и еще 20% сообщили о неполадках при работе с мобильных телефонов.

В основном сообщения о сбоях поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска и других городов.

"У ряда абонентов в Мурманске, Петрозаводске и Архангельске могут наблюдаться проблемы с мобильным интернетом в связи с обрывом линии связи", – подтвердили в пресс-службе оператора.

Позднее в "МегаФоне" заявили, что все сервисы были восстановлены в полном объеме.

Ранее сбой произошел в работе сервиса "Яндекс.Музыка". Большинство пользователей (72%) сообщили о сбоях в работе сайта, еще 16% пожаловались на проблемы с прослушиванием потоковой музыки, а 12% отметили неполадки в работе приложения.

