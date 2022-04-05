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Сбой произошел в работе сервиса "Яндекс.Музыка". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

К 14:57 по московскому времени поступило 2,33 тысячи отчетов о неполадках в работе сервиса. Большинство пользователей (72%) сообщили о сбоях в работе сайта, еще 16% пожаловались на проблемы с прослушиванием потоковой музыки, а 12% отметили неполадки в работе приложения.

В основном жалобы поступали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Екатеринбурга. Также с неполадками в работе "Яндекс.Музыки" столкнулись жители Белоруссии.

Ранее сбой произошел в работе мобильного приложения Альфа-Банка. 56% пользователей столкнулись с проблемами при осуществлении операций. Непосредственно войти в приложение не смогли 34% клиентов. Еще 10% пользователей не смогли перевести средства адресатам.

