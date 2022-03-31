Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Сбой произошел в работе мобильного приложения Альфа-Банка. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По информации сервиса, к 18:34 по московскому времени поступила 351 жалоба о нарушениях в функционировании приложения. 56% пользователей столкнулись с проблемами при осуществлении операций мобильного банкинга. Непосредственно войти в приложение не смогли 34% клиентов. Еще 10% пользователей не смогли перевести средства адресатам.

С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и ряда других городов России.

Ранее о проблемах с доступом сообщили пользователи сервиса Wildberries. Около 50% пользователей столкнулись с проблемами в работе приложения, порядка 35% пожаловались на неполадки в работе веб-сайта, 15% клиентов не могли отследить свой заказ.