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Сбой произошел в работе YouTube. О неполадках в работе видеохостинга сообщают пользователи по всему миру. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, отслеживающего сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Отмечается, что по состоянию на 16:44 по московскому времени зафиксировано 409 жалоб. Большинство пользователей (около 60%) пожаловались на функционирование веб-сайта. Еще 26% сообщили о неполадках в работе приложения. Кроме того, 14% пользователей отметили проблемы в работе видеотрансляций.

С неполадками столкнулись жители России, Франции, США, Сингапура и ряда других стран.

Накануне сбой произошел в работе мессенджера Telegram. Большинство пользователей (65%) пожаловались на проблемы с подключением к серверу. С неполадками столкнулись жители России, Италии, Великобритании, Нидерландов и других стран.