Пользователи сообщили о неполадках в работе WhatsApp

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Пользователи сообщили о неполадках в работе мессенджера WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов.

Большинство жалоб было зафиксировано в 11:51 по московскому времени. С проблемами в работе WhatsApp столкнулись в основном пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.

Более 60% пожаловались на неполадки с подключением к серверу, 24% столкнулись с трудностями при отправке сообщений, у 11% возникли сложности с работой приложения.

Ранее произошел сбой в работе мессенджера Telegram. Чаще всего жалобы были связаны с некорректной работой приложения (39%), неполадками при получении сообщений (35%) и трудностями при попытках подключения к серверу. С проблемами столкнулись жители России, Германии, Белоруссии, Украины и других стран.