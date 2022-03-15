Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой. О неполадках сообщают пользователи из разных стран, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 10:59 по московскому времени пользователи прислали 162 отчета об ошибках. Чаще всего жалобы связаны с некорректной работой приложения (39%), неполадками при получении сообщений (35%) и трудностями при попытках подключения к серверу.

С проблемами столкнулись жители России, Германии, Белоруссии, Украины и других стран.

Ранее сбой в работе Telegram произошел 13 марта. В 60% случаев пользователи жаловались на трудности при попытке подключения к серверу, 19% сообщили о некорректной работе приложения, еще 21% столкнулись с проблемами при получении сообщений.