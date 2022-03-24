Сбой произошел в работе Telegram

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В работе мессенджера Telegram произошел сбой, следует из данных сайта Downdetector.ru, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

К 14:01 по московскому времени было зафиксировано 1 414 отчетов о сбоях. Большинство пользователей (65%) пожаловались на проблемы с подключением к серверу, 21% сообщил о неполадках в работе приложения и еще 12% испытывали сложности с получением сообщений.

С проблемами столкнулись жители России, Италии, Великобритании, Нидерландов и других стран.

Накануне пользователи уже сообщали о неполадках в работе Telegram. О сложностях заявили 3 298 пользователей. В основном о неполадках сообщали в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

Из проблем большинство (70%) пользователей отмечали подключение сервера, 20% указали на трудности в работе приложения, 10% заявили о проблемах с получением сообщений.

