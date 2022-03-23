В работе Ozon произошел сбой

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Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-магазина Ozon, следует из данных сайта Downdetector.ru.

К 0:56 по московскому времени пользователи прислали 821 отчет об ошибках. Так, 56% пользователей отметили проблемы в работе мобильного приложения. У 1% возникли сложности с отслеживанием заказа, еще у 43% наблюдаются проблемы с сайтом компании.

По данным Downdetector, проблемы зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Ранее россияне сообщали о глобальном сбое у Wildberries. Так, 49% пользователей отметили проблемы в работе мобильного приложения. У 40% возникли сложности с отслеживанием заказа, еще у 11% наблюдаются проблемы с сайтом компании.